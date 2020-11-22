ولاية الخرطوم تقر تدابير لمواجهة الموجة الثانية لجائحة كورونا وسط ارتفاع أعداد الإصابات

الخرطوم: السوداني

عقدت الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورونا بولاية الخرطوم اجتماعاً اليوم الأحد برئاسة والي الخرطوم الاستاذ أيمن خالد نمر، وإستمع الاجتماع الى تقرير من مدير عام وزارة الصحة دكتور محجوب تاج السر منوفلي استعرض فيه الوضع الراهن للموجة الثانية لجائحة كورونا مؤكدا ان موقف الاصابة بفايروس كورونا في زيادة مستمرة في ظل الامكانيات الصحية والاقتصادية المحدودة مقارنة بعدد الاصابات.

وبناءً على تقرير الصحة أقرً الاجتماع عدداً من الموجهات والتحرك بشكل عاجل لتنفيذها وعلى رأسها تمليك المواطنين المعلومات المتعلقة بخطورة الموجة الثانية بكل شفافية ووضوح مع تفصيل كامل لحالات الاصابة والوضع في المستشفيات والعمل مع اللجنة العليا للطوارئ الصحية لاستئناف عمل المنصة الاعلامية لكورونا وتسخير كل أجهزة الاعلام والصحافة والاعلام الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي لتوصيل الرسالة الاعلامية لأوسع نطاق وبث رسائل توعية إعلامية من كل شركاء الفترة الانتقالية ونشرها في كل وسائل الاعلام.

كما أمن الاجتماع على إصدار قرارات ملزمة لتطبيق الاحترازات والإجراءات والتحوطات الصحية كما تم توجيه وزارة الصحة بعقد مؤتمر صحفي لتمليك المعلومات والحقائق كاملة للمواطنين وإصدار تقرير إعلامي يومياً.