شاهد بالفيديو.. مشادة كلامية بين مذيعة التلفزيون القومي و والي شرق دارفور على الهواء

الخرطوم: السوداني

دارت مشادة كلامية بين والي شرق دارفور محمد عيسي عليو، ومذيعة التلفزيون القومي اماني عبدالرحمن، عقب سؤالها للوالي عن سلام جوبا، بينما كان منفعلاً بطرح مأساة ولايته ومعاناتها مع العطش وانعدام الكهرباء بشكل تام، نتيجة عجز الحكومة عن سداد التزاماتها تجاه الشركة التركية التي تمد الولاية بالكهرباء.

وشكا الوالي عن معاناة ولايته المنتجة للبترول وهي تعيش منذ خمسة أيام بلياليها بلا كهرباء ولا ماء، والناس كادت ان تموت من العطش. (وفق قوله)

مضيفاً بأنهم لايجدوا من الحكومة غير وعود في وعود، فيما وجهت له المذيعة سؤالاً قائلة ( وما دورك أنت وتشكو كأنك مواطن) أجابها وأنا ماذا أفعل.

وعن سؤالها ماذا يفعل المواطن إذن، أجاب الوالي ( يرفع امره لله).