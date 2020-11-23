أمين تجمع المخابز: الإضراب مستمر ونفذ بنسبة(90)%

الخرطوم: عبير جعفر

انتقد عدد من أصحاب المخابز تهديد والي الخرطوم بسحب ترخيص المخابز التي تتوقف عن العمل.

وأشار الأمين العام لتجمع أصحاب المخابز سمؤال نصار لـ (السوداني) أن سحب الدقيق يتم عبر مباحث التموين بختم ويتم التوزيع للجان المقاومة بالأحياء ثم المخابز حسب الكمية المقررة لها، واصفا وضع البلد بالسيئ خاصة بعد قرار الوالي الخاص بالتهديد بسحب الرخصة في حال التوقف عن العمل ٫ مبينا إضراب (90)% من المخابز عن العمل حتى الآن أما الباقية قال إننا لم نصل إليهم لوجود بعضهم خارج الولاية والبعض الآخر متوقف قبل الإضراب بفترة، مؤكدا استمرار الإضراب عن العمل إلى حين تنفيذ مطالب المخابز.

و انتقد صاحب مخبز ببحري الهادي دارقيل تهديد والي الخرطوم للمخابز وطالب بالتعامل مع أصحاب المخابز بحكمة وعقلانية دون شخصنة ورد فعل سالب ٫مشيراً لارتفاع أسعار كافة مدخلات الإنتاج للمخابز ٫ لافتا لاستمرار الاضراب ٫ متهما بعض لجان المقاومة بالاحياء ببيع الدقيق المدعوم وعدم إيصاله للمخابز أو استقطاع جزء منه، مضيفا بان المشكلة تكمن في عدم وفرة الدقيق وارتفاع الاسعار.

وقال ان قرار الوالي مرفوض وإن القضايا لا تحل بالتهديدات.

وقال صاحب مخبز بشرق النيل دفع الله محمد إن الدقيق المدعوم في حد ذاته غير متوفر بالمخابز حتى يتم بيعه، مشيرا لاستمرار إضراب المخابز عن الانتاج في اليوم الثاني ولأجل غير مسمى.

وفي ذات السياق تحدث عدد من ربات المنزل باحد الصفوف بام درمان عن معاناتهن اليومية في الحصول على الخبز.

وقالت فاطمة محمد انها اضطرت للحضور فجرا الى المخبز للتسجيل وترجع ثم تحضر مرة ثانية عند الـثامنة صباحا لتحصل في النهاية على خبز بقيمة ( 50) جنيها فقط كحد اقصى. وتساءلت فاطمه “الى متى سنظل في هذه المعاناة؟”.

واضاف المواطن علي البدوي بان الصفوف صارت تشكل مخاوف امنيه بسبب الاشتباكات التي تحدث فيها بين المواطنين، وقال ان نظام المخابز اصبح في غاية الصعوبة ابتداءً بالتسجيل وبعد ساعات يتم تسليم الخبز، وقال إنه ذهب لأكثر من مخبز ولكن دون جدوى، وقال لقد حاولت اللجوء للبديل (القراصة) إلا أنني وجدت سعر ربع دقيق القمح (700) جنيه.