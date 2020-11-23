الهلال يتسلّم البطاقة الدولية لـ(الغربال)

الخرطوم: السوداني

قال نادي الهلال الأم درماني، إنه تسلم البطاقة الدولية لمهاجمه محمد عبد الرحمن (الغربال). وأعلن الهلال رسمياً ان الغربال أصبح في كشوفات النادي الأزرق. هذا وأكد الطاهر يونس نائب الرئيس على صفحة النادي بالفيسبوك، أنه كان يثق تماماً في الإجراءات القانونية السليمة منذ فسخ العقد مع الفريق الجزائري بواسطة وكيله، وبالتالي أصبح مؤهلاً للمشاركات الأفريقية والمحلية. ووجّه الطاهر، التحية لرئيس لجنة تطبيع نادي الهلال، هشام حسن السوباط، الذي وصفه بـ”مفجر الفرحة” في نادي الهلال، وذلك لأنه لم يدخر جهدًا ومالًا من أجل إسعاد جماهير الهلال.