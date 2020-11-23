“فيفا” تعاقب رئيس “كاف” أحمد أحمد بالإيقاف خمس سنوات

السوداني: وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أنه عاقب أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة، بالإيقاف لخمس سنوات، بعد أن أثبتت تحقيقات لجنة القيم المستقلة ارتكابه مخالفات مالية وإدارية.

وقالت “فيفا” في بيان نشره اليوم الاثنين، إن تحقيقات لجنة القيم المستقلة، وجدت أحمد مذنباً بتقديم وتلقي الهدايا وبعض المنافع الأخرى، إلى جانب تجاوزات أخرى على مستوى الإدارة المالية للمؤسسة.

وأضاف البيان أنه فرض على أحمد عقوبة “الإيقاف والمنع من ممارسة أي أنشطة مرتبطة بكرة القدم (سواء كانت إدارية أو رياضية أو غير ذلك) على المستويين الوطني والدولي لمدة خمسة أعوام”.

كما فرضت “فيفا” غرامة على أحمد أحمد بقيمة 200 ألف فرنك سويسري.