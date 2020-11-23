دحية مديراً لاستاد المريخ

قرر رئيس نادي المريخ آدم عبد الله سوداكال تعيين كمال دحية مديرا لاستاد المريخ.

وياتي القرار على خلفية اقالة مدير الملعب السابق البصري.

ويعاني استاد المريخ من تردي مريع في جميع المرافق ادى لنقل فريق الكرة الاول لتدريباته الى ملاعب مختلفة قبل فترة ليست بالقصيرة.

يشار الى ان ارضية الملعب تعاني من مشاكل عدة وظهرت بشكل بائس ادى لانتقادات بالجملة لمجلس ادارة النادي الحالي.

وينتظر ان يبدا دحية مهمته بشكل فوري خاصة في ظل شروع عدة مجموعات ابرزها قروب الجار لاعمار الدار في التكفل ببعض نفقات التاهيل وذلك حرصا على عودة الملعب لسابق عهده وعودة فريق الكرة بالنادي اليه.