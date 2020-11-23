الهلال يخسر امام الجونة في آخر تجارب الإعداد

أحبط الهلال قاعدته الجماهيرية عقب الخسارة في ثالث تجارب الاعداد أمام نادي الجونه الناشط بالدوري المصري الممتاز بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت أحداثها عصر أمس بملعب توليب بمشاركة العناصر الدولية التي انخرطت مؤخرا في معسكر الإعداد.

وجاءت التجربة الودية في ختام معسكر الفريق الاعدادي القصير والذي لعب خلاله الفريق ثلاث مباريات حقق الفوز أمام القناة وفي التجربة الثانية خرج بالتعادل مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق ليأتي ويخسر من الجونة الأمر الذي احبط الجهاز الفني للهلال، وشهد اللقاء مشاركة العناصر الدولية بقيادة الحارس ابو عشرين وبقية الأسماء التي شاركت في مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الغاني قبل انضمامهم لمعسكر الأزرق، واهدر الهلال جملة فرص قبل أن يقبل هدف اللقاء الوحيد في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة بضربة راسية نتيجة لخطا دفاعي.

وشرع المكتب التنفيذي للهلال في تكملة إجراءات سفر بعثة الهلال المتجهة صوب يوغندا لملاقاة فايبرز في تمهيدي دوري الأبطال عصر السبت المقبل.