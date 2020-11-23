هلال الأبيض يقرر بشأن الجهاز الفني والقطاع الرياضي

قرر القطاع الرياضي لمجلس نادي الهلال الابيض وتجويدا للاداء للمرحلة المقبلة والمهمة للفريق تكوين القطاع الرياضي على النحو التالي المدير الفني خالد هيدان، هشام النضر مساعد المدرب العام، عبدالباقي الطاهر محلل فني، د. وضاح شكري طبيب الفريق، نميري محمد عثمان علاج طبيعي، محمد الياس معد بدني، عمر محمد رزق الله ووليد تاج النبي مسئولا المعدات، مزمل علي طه الشهير بدامبا مديرا للكرة، المهندس احمد عبدالله مدير عام

دكتور حيدر احمد علي نائب المدير العام.

وقرر القطاع الرياضي بمجلس الادارة ابتعاث المدرب عبدالباقي الطاهر للقاهرة الاسبوع القادم لدورة تدريبية.