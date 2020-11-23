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في أول مباراة للفرنسي المريخ يكسب الأمل عطبرة بهدفين وديا

الرياضة
By alsudani 0

حقق المريخ الفوز بهدفين دون مقابل على نادي الأمل عطبرة في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر أمس بملعب سلاح المهندسين ضمن استعدادات الفرقة الحمراء للموسم المقبل ومواجهة أوتوهو الكنغولي يوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، تقدم المريخ في النتيجة عن طريق سيف تيري، وذلك في شوط اللعب الأول الذي انتهى بتقدم المريخ، وفي شوط اللعب الثاني دفع الفرنسي قوميز بمجموعة من اللاعبين ليتمكن المحترف البوركيني ويند بانجا أرنولد من إحراز الهدف الثاني الذي انتهت عليه المباراة ومن المنتظر أن يواصل المريخ تحضيراته لحين موعد مغادرة الفريق للكنغو.

alsudani
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