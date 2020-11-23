وزير الخارجية السعودي ينفي اجتماع بن سلمان ونتنياهو

الرياض: السوداني

نفى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، حدوث اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين، خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو إلى المملكة.

وقال الأمير فرحان، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: «لقد شاهدت التقارير الصحفية عن الاجتماع المزعوم بين ولي العهد ومسؤولين إسرائيليين خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لم يحدث أي اجتماع من هذا النوع، والمسؤولون الذين حضروا كانوا فقط سعوديين وأمريكيين».

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت صباح اليوم، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قام بزيارة سرية للمملكة العربية السعودية التقى خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وقال صحفيون إسرائيليون، إن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين رافق رئيس الوزراء الإسرائيلي وشارك في كافة الاجتماعات التي تمت في مدينة نيوم السعودية.

وكانت قناة «كان» العبرية قالت، إنّ رحلة أقلعت الأحد في تمام الساعة 17:00 من مطار بن غوريون إلى مدينة نيوم في السعودية، وبعد حوالي 4 ساعات أقلعت الطائرة عائدة إلى مطار بن غوريون، في ذلك الوقت كان هناك خطاب من بومبيو وبن سلمان.