حماية المستهلك تدعو إلى إيقاف الدراسة بالصفين الثامن والثالث

الخرطوم: السوداني

ناشد رئيس جمعية حماية المستهلك السودانية د. نصر الدين شلقامي، لجنة الطوارئ الصحية بإعادة النظر في مواصلة الدراسة لتلاميذ السنة الثامنة اساس والثالثة ثانوي والذين لم يشملهم قرار ايقاف الدراسة.

واشار الى الظروف الصحية الصعبة وتزايد في حالات الاصابة بكورونا مما يعرض التلاميذ واسرهم لمخاطر كبيرة .

و دعا لجنة الطوارئ الصحية الى تطبيق قرار تأجيل الدراسة على فصول ثامنة وثالثة اسوة ببقية التلاميذ الى ان تخف الموجة الثانية من جائحة الكورونا والتي بحسب أطباء ومختصون لن تستثني حتى الاطفال.