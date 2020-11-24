نقابة المعلمين تنفذ إضراباً بمشاركة معلمي الكنترول اليوم

الخرطوم : سودان فيرست

أعلن رئيس اللجنة التأسيسية للنقابة العامة لعمال التعليم، يسن عبد الكريم، بدء تنفيذ الإضراب عن العمل للمعلمين في جميع المستويات الاتحادية والولائية والمحلية اعتباراً من اليوم ليوم واحد تمهيداً للإضراب لمدة أسبوع والإضراب المفتوح المعلنين الشهر القادم.

وكشف يسن أن إضراب اليوم سيشمل معلمي كنترول الشهادة الثانوية، معلناً استثناءهم في الإضرابين الثاني والثالث القادمين.

وشدد خلال مخاطبته المعلمين بقاعة كنترول امتحانات السودان بالوزارة، أمس، على أن هذه الخطوة تجيء كوسيلة ضغط من أجل نيل حقوق المعلمين المالية المتمثلة في الفروقات والبديل النقدي وبدل اللبس وضرورة احتساب الحقوق وفق الهيكل الراتبي الجديد المتضمن زيادة المرتبات، وقال إن النقابة والمعلمين يستشعرون عظم المسؤولية تجاه طلابهم الممتحنين وأسرهم، إلا أنهم سيقومون بهذا الإضراب من أجل الحصول على حقوق المعلمين الذين يبذلون الغالي والنفيس في العملية التعليمية.