د. الكودة: هناك تعمد واضح لإقصاء حزب الوسط المعارض

الخرطوم: السوداني

أكد رئيس حزب الوسط الإسلامي د. يوسف الكودة، أن هناك تعمدا واضحا لإقصاء حزب الوسط المعارض. وقال الكودة لـ(السوداني): “اذا كان المعيار للمشاركة الحزبية هي الكثرة لعضوية أي حزب ونشاطه؛ فحزب ساطع الحاج الحزب الناصري لم يكن رئيسه انشط منا؛ ولا حزبه اكثر عضوية منا، وكذلك وجدى صالح اين هو من نشاطنا من عام ٢٠١٣ وحتى سقوط النظام، وكل احزاب البعث الاخرى بما فيهم محمد ضياء الدين والجمهوريين؟”. واضاف: “فاذا كان المعيار هو الكثرة للعضوية والنشاط؛ فما يحق لما سميت وذكرت من احزاب أن يتقدم رؤساؤها على رئيس حزب الوسط ولا احزابها على حزب الوسط”.

وشدد الكودة على أن المعيار السائد الآن هو “حمل السلاح؛ والبعد عن الإسلام الذي يهتم بالسياسة، لذلك كان قرار اقصائنا”.