الدولار يقفز لخانة الـ(260) جنيهاً بالموازي

الخرطوم :الطيب علي

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي أمام الجنيه في تداولات الإثنين وسط استمرار شح المعروض وزيادة الطلب على العملات والمخاوف من لجوء الحكومة لإجراءات تقييدية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ( السوداني) فإن سعر البيع للدولار سجل 260جنيها و َ258جنيها للشراء فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 68جنيها والدرهم الإماراتي 70جنيها.

وارجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض، متوقعين مزيداً من الارتفاع خلال الأيام المقبلة حال استمرار زيادة الطلب.