محاذير من إغلاق بورصة محاصيل القضارف لأسباب أمنية

الخرطوم: سونا

حذرالأمين العام لشعبة تجارالمحاصيل بالقضارف أسعد الضو من إغلاق بورصة أسواق المحاصيل في ظل عدم توفر الأمن للتجار بالأسواق.

وقال أسعد الضو إن طريق أسواق المحاصيل ظل مغلقا لليوم الثاني على التوالي من قبل المحتجين من حي سلامة البي، وابكر جبريل ـ بسبب عدم توفر المياه والخبز، وكشف عن تعرض مركبته لتهشيم الزجاج من قبل المحتجين وتعدى الامر لنهب احد التجار مبلغ (42) مليون جنيه في ظل انعدام الامن.

وأوضح أسعد ان سوق المحصول غير آمن في موقعه الجديد، داعيا لضرورة تحويله من موقعه الحالي الى شمال القضارف ليطمئن التجار على بضائعهم واموالهم وانفسهم، ودعاهم لعدم الدخول للسوق.

و ناشد الحكومة بضرورة التدخل العاجل لحسم هذه الفوضى.

وقال مدير اسواق محاصيل القضارف مصطفى الحسين ان السوق يعمل بصورة جيدة ولم تتاثر العمليات التجارية وان سوق المحصول آمن بدرجة كبيرة الا انه قال ان الطريق المؤدي للمنطقة الجنوبية الغربية من المدينة ومن بينها الأسواق ظل مغلقا من قبل الاطفال لكن هذا لم يؤثر في عمليات التسوق.