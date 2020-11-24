تراجع الأسمنت لـ(30) الف جنيه للطن بسبب المنتج المصري

الخرطوم : عبير

قال مدير تسويق مصنع اسمنت عطبرة معتز علي حسن لـ( السوداني) إن هنالك ركودا واستقرارا في أسعار الاسمنت بشكل عام بالاسواق نتيجة لدخول المنتج المصري” قنا ” وأسوان ” للاسواق بأسعار اقل ما ادى لاحتدام التنافس وتأثيره مباشرة على اسعار المنتج المحلي ٫مبينا ان سعر المنتج المحلي بالطن المحلي اسعار الجملة ما بين (30-31) ألف جنيه اما المنتج المصري ” قنا” بسعر (26) ألف جنيه للطن أما أسمنت أسوان بسعر (25) ألف جنيه للطن ٫ متوقعا دخول مصنع بربر الإنتاج خلال الأسبوع المقبل ٫ لافتاً لوفرة حجم العرض بالأسواق ودخول المنتجين الأجانب ما انعكس على استقرار الأسعار بالأسواق.