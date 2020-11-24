بسبب إضرابها: سحب ترخيص أكثر من (1000) مخبز ونزع حصة الدقيق عن 600 بالخرطوم

الخرطوم : عبير جعفر

أكد عدد من أصحاب المخابز لـ(السوداني) استمرار الإضراب عن العمل لليوم الثالث تجنباً للخسائر، لافتين لاستمرار عمل المخابز التجارية، مشيرين لتظلمهم من الشائعات التي تدور حول إغلاق المخبز ووصفوها بغير المنطقية والتي تسببت في سحب رخصه أكثر من (1000) مخبز لمخالفتهم قرار والي الخرطوم.

وكشف الامين العام لتجمع اتحاد المخابز سمؤال نصار لـ( السوداني ) عن سحب رخصة أكثر من (1000) من جمله 4 آلاف مخبز على مستوى المحليات السبع، فضلا عن سحب حصص الدقيق من 600 مخبز وتوزيعها على المخابز العاملة وبيع جزء منها للمواطنين بسعر (30) جنيها للكيلو ٫ كاشفا عن استدعاء (5) من أصحاب المخابز التي نفذت الاضراب بمحلية الخرطوم وحدة البراري وتم اختيارهم بطريقه عشوائية وسحب رخصهم ومن بينهم ” صاحب مخبز ابوجا مصطفى السر بوحدة البراري – ناجي عباس مجمع مخابز بالخرطوم – هشام مابكيري بالرياض صاحب مخابز مابكيري – علاء الدين الفاضل وحدة الجريف غرب ” اضافه الى استدعاء أحمد عوازيم صاحب مخبز بمنطقة الديم بطريقة عشوائية ٫

واستنكر المكتب التنفيذي الاستدعاء الذي تم لبعض اصحاب المخابز من محلية واحدة واستفسر بعض أصحاب المخابز عن ذلك لماذا تم الاستدعاء العشوائي لمخابز محلية الخرطوم فقط.

وأوضح إجتماع الوالي مساء أول أمس الأحد مع الشعبة واتحاد المخابز للتباحث حول القضية ولكن دون جدوى ، مشيرا لاستمرار الإضراب عن العمل وخروج المخابز عن الانتاج ما لم يتم التوصل لقرار مناسب وحمل نصارالحكومة مسئولية اضراب المخابز عن العمل .

وأشارالأمين العام لشعبة المخابز عبدالرحمن الباقر لتقديم استقالته للشعبه بعد اجتماع أول أمس دون الوصول لحلول جذرية ٫ وقال إن الوضع محبط وسيئ للغاية يصعب معه الاستمرار في العمل ، مشيرا الى عدم معرفة مايدور في الاضراب حاليا وفي انتظار ما تسفر عنه المهلة التي حددتها المخابز لوالي الخرطوم 72 ساعة.

واضاف صاحب مخبز ببحري عبدالهادي دارقيل بان هنالك مخابزتم سحب الدقيق عنها وتوزيعه للمخابز العاملة ٫ مبررا اضطرار المخابز للإغلاق تجنبا للدخول في خسائر ارتفاع التكلفة وقلة التعرفة

واشار عبدالهادي الى ان المشاكل تعالج بالتفاوض مع اصحاب المخابز ولايمكن أن تكون عن طريق التهديدات خاصة في ظل ارتفاع سعر الخميرة والزيت وكافة مدخلات الانتاج مقارنه بالتعرفة ٫ وطالب بتكوين آلية لمراجعة قيمة التعرفة ووضع حلول جذرية للمخابز ٫ مشيرا إلى ان هنالك بعض لجان المقاومة يلزمون صاحب المخبز ببيع عدد 1000 قطعة خبز للمطاعم والكافتيريات والباقي يوزع للجان٫

وأشار لسحب الدقيق فقط وليس الترخيص عن بعض مخابز بحري

وأكد صاحب مخبز بامدرمان أحمد علي استمرار الاضراب لليوم الثالث وقال انه متوقف بسبب الغاز لذلك لم يستلم الدقيق وتم توزيعه لاحد المخابز المجاورة بنفس المنطقة،مشيرا الى ان الاضراب سيستمر الى حين تنفيذ المطالب المعلومة.