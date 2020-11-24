العطش يهدد مشروع الجزيرة

الخرطوم : رحاب فريني

اكد عدد من المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل حدوث عطش بعدد من الاقسام , مشيرين الى ان ادارة الري لم تقم بصيانة الترع والقنوات , لافتين لأضرار خروج القطاع الخاص من عمليات الري , مؤكدين ان شركة الحفريات التي اوكل لها عمليات الري في المشروع لا توجد لديها امكانات ولا تمتلك آليات لعمليات تطهير الترع .

واكد ممثل المزارعين بالمشروع قسم الماطوري غرب المناقل دفع الله الكاهلي عدم تطهير عدد حوالي 1700 ترعه رئيسية ، وقال لـ (السوداني ) هنالك عدد 18 قسما بمشروع الجزيرة منها 8 أقسام بالمناقل وان اكبر المساحات في المناقل ، مناشدا الدولة بتوفير آليات الحفر, كاشفا عن خروج مساحات من العروتين بسبب السيول في مساحة 4350 فدانا ، واضاف حتى الان لا توجد كراكات في قسم الماطوري.

وأكد المزارع بقسم المسلمية ترعة طيبة شرق احمد الشريف وجود مشكلة في الري بالقسم الشمالي , وقال لـ (السوداني) ان المزارعين استأجروا كراكات على حسابهم الخاص وذلك ما لم يحدث في تاريخ المشروع , مؤكداً عدم متابعة ادارة الري بجانب غياب ادارة المشروع , اضاف كل حديث المسئولين لصيانة الترع وعود ولم تتم الصيانة وان كلام وزير الري بوجود مياه تروي مساحة 800 الف فدان غير موجود علي ارض الواقع حاليا لم يتم تطهير الترع ولا توجد كراكات , لافتا الى ان ابعاد الشركات الخاصة عن عمليات الري تسبب في خلل كبير.

واكد المزارع بالقسم الشمالي ترعة طيبة شرق حازم محمد ابراهيم حدوث مشاكل في الري بالأقسام الشمالية بترعة طيبة شرق , مؤكداً عدم التحضير للعروة الشتوية بسبب العطش وشح الجازولين , وقال لـ (السوداني) ان الحديث عن وجود مياه لري مساحة 800 الف فدان لا يوجد علي ارض الواقع , كاشفا عن المساحة التي تعرضت للعطش تقدر بحوالي 80 الف فدان بقسم طيبة شرق , مؤكداً ان قسم طيبة يواجه العطش منذ العروة الصيفية بعد انقطاع الامطار ,

وأشار المزارع بمكتب ود الحداد جنوب الجزيرة عبدالرحيم احمد لخطورة موقف مياه الري في هذا التوقيت , وقال لـ (السوداني) نخشى ان تكون هنالك مشكلة في الخزان لم يتم معالجتها في الوقت المناسب لانعدام المياه بكافة قنوات الري.