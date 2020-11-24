:: في هذه الايام يشهد القطاع الصحي تدهورا وتحديدا في العاصمة الخرطوم وناهيك عن الولايات حيث يأخذ المريض الروشتة الطبية يبدأ رحلة البحث عن الدواء في كل الصيدليات الموجودة في المنطقة التي يقطنها الى

أن يزداد حال مرضه سوءاً وناهيك عن سعر الدواء إن وجد ! هناك شيء ينبئنا بأن الوضع الصحي اصبح مخيفا ويواجه المواطن معاناة في صفوف الصيدليات التي رآها بعضنا والبعض لم يرها حتى الآن وهنا نناشد وزارة الصحة الاتحادية مع الصندوق القومي للامدادات الطبية امعان النظر في حل مشكلة الدواء الذي من الممكن أن يستفحل امرها إن لم تكن هناك خطوات واضحة حيال هذه المشكلة التي بدأت في الظهور حيث شكا اصحاب الامراض المزمنة ك(السكري والضغط والازمات الصدرية) من صعوبة ايجاد بعض الامصال والحقن والاقراص وهذه الشريحة التي لا تتحمل ايقاف الدواء مؤقتا مع العلم ان المريض كل ما اوقف العلاج كلما يسوء حاله كثيرا ونعيد ونناشد الجهات المسؤولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة ويجب على المواطن أن يبدي رأيه للمسؤلين في القطاع الصحي تحديدا قبل أن يسوء الأمر اكثر فأكثر.

فحكي لي احد الزملاء عن معاناته في رحلة البحث عن الدواء يوم السبت المنصرم وكان يأمل ان تنشر هذه القصة لكي يعي المسؤلون حجم هذه المشكلة فكتب لي قائلا:

((يوم السبت بدأت رحلة البحث عن دواء بحثت في كل الصيدليات التي اعرفها الى أن وصلت الامدادات الطبية بعدها وجدت الدواء بعد أن قطعت مسافات من البحث ولم نترك صيدلية لم نسأل صاحبها عن الدواء الذي نحتاجه فهذه قصة احد المرضى اين وزارة الصحة من هذا الامر الذي يحدث؟ اين الامدادات الطبية من هذا؟ اين السادة الوزراء. واين السادة المسؤولين)).

::وكم من هذا المواطن يعانون يوميا مثل هذه المعاناة فكم من مريض يعاني في المستشفيات بسبب عدم توفر العلاج او عدم مقدرتهم على شرائه مقابل سعره المرتفع هل من الممكن أن يتحسن النظام الصحي الذي يعاني طوالي فترة الحكومات المتعاقبة من يدري؟ هل سيتحسن الى الافضل ام سيزداد سوءا ستكشف لنا الايام القادمة عن الكثير. المواطن يعلم ان الحكومات المتعاقبة اورثت البلاد نظاما صحيا شبه منهار ولكن يجب أن نصلح الاخطاء ارتكبتها الحكومات السابقة.