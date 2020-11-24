الهواة استمعت للاعبين بحضور ممثلي الناديين (السوداني) تورد التفاصيل الكاملة لقضية الموسم مفوض المريخ يؤكد سلامة موقف الثلاثي.. اسماعيل عثمان: لا تنازل واللاعبون وقعوا دون ضغوطات

الخرطوم: السوداني

عقدت لجنة شؤون اللاعبين غير الهواة اجتماعا مهما بالاتحاد السوداني لكرة القدم نهار امس ( الاثنين) في حضور معتصم عبد السلام نائب رئيس اللجنة بالاضافة إلى المقرر ابوبكر مصطفي، وعضو اللجنة ابوبكر العسقلاني، واكدت اللجنة اصدار القرار النهائي في القضية خلال موعد اقصاه ” الخميس” القادم.

وفوض مجلس المريخ لحضور الاجتماع، مولانا حيدر أحمد التوم، إلى جانب مسؤول الانتقالات بالنادي ابوبكر عوض، بينما حضر من جانب الهلال نائب الامين العام اسماعيل عثمان بالاضافة إلى مسؤول السيستم بالنادي.

وقررت اللجنة الاستماع لافادات اللاعبين، رمضان عجب ومحمد الرشيد، وبخيت خميس، كل على حدة بداية قبل الاستماع لدفوعات ممثلي الناديين.

وبحسب مصدر موثوق فإن مفوض المريخ، مولانا حيدر التوم اعترض على الاجراء الذي قامت به لجنة شؤون اللاعبين غير الهواة والخاص بالاستماع للاعب بمفرده وعدم السماح بوجود مفوض النادي معه، واكد مفوض المريخ بحسب مصدر داخل الاجتماع بأن هذا الاجراء غير صحيح وكان من المفترض أن يتم السماح بوجود المفوض باعتبار انه في الاصل صاحب حق وحاضر رفقة اللاعبين ولا يمكن أن يتم الاستماع للاخرين دون وجوده إلا أن اللجنة اعتذرت بلطف وتمسكت بالإجراء الذي قامت به.

وبالرغم من التكتم على ما جرى داخل الاجتماع الا أن مصدرا رفيعا داخل اللجنة اكد لـ(السوداني) أن مفوض المريخ مولانا حيدر التوم قدم الدفوعات القانونية الخاصة بسلامة الاجراءات التي قام بها النادي مع اللاعبين المشار اليهم، حيث اكد مفوض المريخ أن ناديه ابرم العقودات مع اللاعبين الثلاثة ولم يكن على علم بتوقيعهم لعقودات مع نادٍ آخر.

واستفسرت اللجنة مفوض المريخ عن السبب في الخطوة رغم أن الجميع كان يعلم آنذاك بتوقيع اللاعبين رمضان عجب ومحمد الرشيد لعقودات مع الند التقليدي – الهلال – الا أن مفوض المريخ مولانا حيدر التوم اكد للجنة بان ناديه لا علم له اطلاقا بالخطوة التي قام بها اللاعبون والخاصة بتوقيع عقودات مع الغريم الهلال، واشار إلى انه وبموجب اللائحة فإن نادي الهلال كان من المفترض أن يخطرهم كتابة بالتعاقد مع اللاعبين المشار لهم وهذا لم يحدث بدليل أن المريخ قدم بتاريخ 29 اكتوبر الماضي شكوي ضد الهلال في الخطوات التي قام بها.

وتمسك مولانا حيدر التوم بأن نادي الهلال كان من المفترض أن يخطر المريخ بمفاوضة اللاعبين بموجب اللائحة ناهيك عن التعاقد معهم ولذلك تم تقديم شكوي بالخطوة التي قام بها الهلال والخاصة بمفاوضة اللاعبين رمضان عجب ومحمد الرشيد وكذلك الحارس ابوعشرين رغماً عن سريان عقدهم مع النادي وهذه خطوة مخالفة للقانون ولائحة اللاعبين.

الأحمر يؤكد صحة موقف بخيت خميس

اكد مفوض المريخ، بحسب مصدر داخل الاجتماع صحة الاجراءات التي تمت بخصوص التعاقد مع الظهير الايسر الدولي، بخيت خميس، واشار إلى أن الاحمر تعاقد مع اللاعب في 31 اكتوبر الماضي، بموجب خلو طرف من ناديه السابق نادي مريخ الفاشر، ونفي نادي المريخ علمه باي خطوة خاصة بتوقيع اللاعب بخيت خميس مع نادي الهلال واكد بانهم تسلموا مخالصة وخلو طرف من نادي اللاعب وتعاقدوا معه وبالتالي لم يكن مطلوبا منهم البحث عما اذا كان اللاعب وقعا عقدا مع نادٍ آخر او خلاف ذلك.

الهلال يرفض التنازل عن الثنائي

رفض نادي الهلال خلال الدفوعات التي قدمها للجنة شؤون اللاعبين غير الهواة التنازل عن اللاعبين رمضان عجب ومحمد الرشيد بالاضافة إلى الظهير الايسر بخيت خميس، واكد ممثل النادي خلال الاجتماع نائب الأمين العام بنادي الهلال، اسماعيل عثمان أن ناديه اتبع الاجراءات القانونية التامة في التعاقد مع اللاعبين المشار اليهم مؤكداً صحة موقف نادي الهلال بالمستندات، وقام بتسليم اللجنة تاريخ عقودات اللاعبين التي تمت مع نادي الهلال في أوائل شهر أكتوبر، هذا بالإضافة إلى الكشف عن موعد إدخال بيانات اللاعبين المذكورين في السستم الخاص بالانتقالات وهو قبل يوم ١٥ من ذات الشهر، كما تم توضيح قيمة العقودات مع اللاعبين الذين اكلموا استلام كافة مستحقاتهم المالية بطرف النادي نظير التوقيع والتي تم تسليمها للجنة، حيث تؤكد تلك المستندات أن اللاعبين المذكورين قد استلموا مستحقاتهم المالية، وأكد إسماعيل عثمان في تصريحات للموقع الرسمي بنادي الهلال عقب نهاية الجلسة أن اللاعبين الثلاثة محل النزاع وقّعوا بمحض إرادتهم دون أي ضغوطات في كشف الهلال، كما تم تسليم اللجنة ما يثبت أن اللاعبين كانوا مطلقي السراح مع أنديتهم السابقة خلال فترة الانتقالات الماضية وشدد بأن لجنة التطبيع بنادي الهلال متمسكة بالقضية وليس لديها اتجاه للتنازل عن حقوق النادي نهائياً، معلناً تمسك النادي بالقضية والوصول بها إلى نهايات التقاضي، من أجل إعلاء المبادئ والقيم والأخلاق واحترام العقود والمواثيق واللوائح تمسكاً بأدب الهلال وقيمه ودوره القيادي والطليعي في تطور وتقدم الرياضة في السودان وضرورة تطبيق النهج الإداري والاحترافي في أنديتنا السودانية. وطالب نائب الأمين العام من لجنة شؤون اللاعبين بضرورة الاستعجال في البت في القضية وحسمها لصالح نادي الهلال من أجل إعادة اللاعبين لكشوفات النادي للإلتحاق بزملائهم للاستعداد للاستحقاقات المحلية والإفريقية التي تنتظر الهلال في الموسم الجديد..