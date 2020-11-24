مبادرة الوالي أنقذت المريخ واللاعب لجنة شؤون اللاعبين تغلق ملف قضية ” كردمان”

حصلت ( السوداني) على معلومات مؤكدة تشير إلى أن لجنة شؤون اللاعبين غير الهواة اغلقت ملف قضية لاعب المريخ الجديد، مصعب كردمان وذلك عقب تنازل نادي الخرطوم الوطني وخروجه من القضية خلال وقت سابق، وكان رئيس المريخ السابق، جمال الوالي قد تمكن بنجاح من انهاء الأزمة التي حدثت بين نادي المريخ والخرطوم الوطني بشأن انتقال اللاعب مصعب كردمان حيث وقع الاخير على عقد خلال وقت سابق مع نادي الخرطوم قبل أن يفاجئ الجميع وينتقل للمريخ الا أن الاول تنازل عن حقوقه في اللاعب وذلك عقب مبادرة قام بها رئيس نادي المريخ السابق، الوالي مع رئيس نادي الخرطوم الوطني مأمون النفيدي اسفرت عن مباركة الاخير لانتقال اللاعب كردمان للمريخ.