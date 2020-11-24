الأحمر يوالي التحضيرات بالمهندسين

أجرى فريق الكرة بنادي المريخ حصة تدريبية ساخنة عند الثالثة من عصر امس الاثنين بملعب سلاح المهندسين بأم درمان بإشراف الفرنسي ديديه قوميز وطاقمه المعاون، واشتمل المران على عمليات إحماء مختلفة إضافة لمجموعة من الجمل التكتيكية، وجاء التدريب في أجواء حماسية، ومن المنتظر أن يواصل المريخ تحضيراته صباح اليوم الثلاثاء بملعب وادي النيل بالخرطوم بري على أن يتدرب الفريق مساء بأكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم، وكان المريخ قد انتقل مؤخراً بمعسكره المقفول إلى فندق “كنون” بالخرطوم “2” و سيواصل الفريق في معسكره المقفول حتى موعد سفره للكنغو برازفيل يوم السادس والعشرون من نوفمبر الجاري لملاقاة أوتوهو الكنغولي عصر التاسع والعشرين من الشهر نفسه.