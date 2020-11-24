فايبرز اليوغندي يحدد موعد مواجهة الهلال بالابطال

كشف نادي فايبرز اليوغندي بصورة رسمية عن موعد مباراته مع الهلال في ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة دوري ابطال افريقيا، حيث ستلعب المباراة يوم السبت المقبل في العاصمة كمبالا وتحديدا عند الساعة الرابعة بتوقيت يوغندا، الثالثة عصرا بتوقيت السودان، فيما سيقام لقاء الرد في الاسبوع الأول من مطلع شهر ديسمبر المقبل.

ومن المنتظر أن تغادر بعثة الهلال صباح اليوم لكمبالا حيث سيجري الأزرق (3) تدريبات ايام الاربعاء والخميس والجمعة قبل المواجهة المعلن عنها عصر السبت.

وسيصطحب الصربي زوران جميع الاسماء المقيدة بالكشف الافريقي والمؤهلة لخوض المباراة.