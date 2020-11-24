الجنرال يصل كمبالا

وصل الجنرال حسن محمد صالح مدير العلاقات العامة بنادي الهلال إلى العاصمة اليوغندية كمبالا، وذلك تمهيدا لترتيب الاوضاع المتعلقة بالوصول المرتقب لبعثة الهلال إلى كمبالا التي تشهد هذه الايام احداث عنف تهدد قيام المباراة.

ومن المنتظر أن يقف الجنرال على جاهزية الفندق لاستقبال بعثة الهلال وكذلك حجز ملاعب التدريبات إضافة للتنسيق مع أسرة السفارة السودانية لاستقبال البعثة الهلالية.