الأزرق يستخرج شهادة النقل الدولية للغربال

استخرج نادي الهلال شهادة النقل الدولية الخاصة بنجم منتخبنا الوطني العائد حديثا للكشوفات الزرقاء محمد عبد الرحمن، بعد أن وصلت شهادة النقل الدولية البديلة للمهاجم محمد عبدالرحمن (الغربال) الذي أصبح الآن لاعباً مسجلاً بصورة رسمية في كشوفات نادي الهلال.

ومن المقرر أن يكمل نادي الهلال بواسطة الاستاذ مهيار الطيب عملية إرفاق اسم المهاجم محمد عبد الرحمن للكشف الافريقي تمهيدا للاستفادة من جهود اللاعب في قادم المواجهات الإفريقية بما في ذلك لقاء فايبرز اليوغندي المرتقب.