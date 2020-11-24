الأخلاقيات تنهي مسيرة رئيس الكاف

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم امس ”الإثنين” قرارًا قضى بإيقاف رئيس الاتحاد الإفريقي الملغاشي أحمد أحمد خمس سنوات عن أيّ نشاطٍ كروي بسبب قضايا فساد مالي.

وينص الإيقاف على منع أحمد أحمد من مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم محليا ودولياً.

وأدانت الغرفة القضائية في لجنة الاخلاقيات أحمد (60 عاماً) رئيس الاتحاد القاري منذ 2017 وترشح مجدداً لولاية جديدة، بخرق عدة مواد متعلقة بـ”واجب الولاء.. عرض وقبول هدايا أو مزايا أخرى.. إساءة استخدام المنصب” بالإضافة إلى “اختلاس الأمول”.

كما غرّمته مبلغ 200 ألف فرنك سويسري (نحو 220 ألف دولار)، وأخطرته الاثنين بشروط القرار الذي دخل حيز التنفيذ “وسيتم إخطاره بالقرار كاملاً مع دوافعه في خلال 60 يوماً وبعدها يتم نشره على موقع فيفا”.

وكان أحمد قد خضع للتحقيق في باريس في يونيو 2019 للاشتباه بقضايا فساد.

ورأى القضاء الداخلي في فيفا، أن أحمد، نائب رئيس الاتحاد الدولي، ارتكب عدة مخالفات في إدارة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.