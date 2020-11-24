رافضاً الإضراب.. النائب العام: لا مانع من الاستماع للمطالب المهمة لأعضاء النيابة

الخرطوم: السوداني

قال النائب العام تاج السر الحبر، إنه لا مانع من الاستماع لجميع المطالب المهمة لأعضاء النيابة والمتعلقة بترقياتهم وتحسين بيئة العمل، رافضاً بشدة سلاح الإضراب في وجه الأجهزة الدستورية لإجهاض المهام العدلية التي تتطلبها الفترة الانتقالية، مؤكداً أنه سيتعامل مع ذلك وفق اللوائح والقوانين.

والتقي النائب العام اليوم الثلاثاء بالقصر الجمهوري، رئيس مجلس السيادة. وتناول اللقاء عدداً من المسائل المتعلقة بدعم النيابة فيما يتعلق بالقوة البشرية اللازمة، مشيراً إلى أن النيابة العامة تعاني من نقص كبير في الكادر البشري، ووعد رئيس المجلس السيادي بتذليل الصعاب كَافّة التي تواجه مسار النيابة.