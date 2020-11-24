(٣) ملايين دولار قيمة أموال المسؤولية المجتمعية لشركات التعدين

الخرطوم: السوداني

بلغت أموال المسؤولية المجتمعية لشركات التعدين، نحو (٣) ملايين دولار في البنك المركزي، عبارة عن سبائك ذهب.

وقال مدير المسؤولية المجتمعية بالشركة السودانية للمواد المعدنية، د. صديق مساعد، إن الشركة قدمت اليوم (الثلاثاء) قافلة لولاية نهر النيل بتكلفة تجاوزت (٩٦) مليون جنيه، تشمل عدد (٢) عربة إسعاف و(٢) موتر قريدر وأسلاك كهرباء، بجانب جهازي تخدير وموجات صوتية لمستشفى أبو حمد، وأضاف: الحملة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية خاصة بعد ارتفاع الربط المحدد من صافي أرباح الإنتاج من ١٪ الى ٤٪ و المخصص للمحليات، مشيراً الى تكوين لجنة خماسية لتحديد أولويات المشاريع (الصحة التعليم، الكهرباء والمياه). وأرجع سبب حالة عدم الرضاء عن الإدارات من بعض الأهالي الى ارتفاع تطلعات المواطنين بإحداث تغيير جذري ومعالجة كل المشكلات، خاصةً وأن طيلة فترة العهد البائد لم تذهب أموال المسؤولية المجتمعية إلى مُستحقيها.