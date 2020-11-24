والي الجزيرة يدعم أهالي (السريحة) في سفلتة طريق حيوي

الخرطوم: محمد الطاهر

قام الدكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة، بتقديم الدعم لأهالي قرية السريحة والقرى المجاورة بعمل سفلتة طريق السريحة – أزرق – النابتي في خطوة جادة منه لتطوير مدن الريف و ربط مناطق الإنتاج الزراعي و الحيواني بالمدن الكبيرة بالسودان.

وذلك عقب وقوفه على المجهود الكبير الذي قام به أهالي القرية بالجهد الشعبي، وامتدح الوالي جهود أبناء منطقة السريحة بالداخل والخارج لقيامهم بعمل الثلاث طبقات الأولى من الطريق بتكلفة تقدر بـ 75 مليار جنيه معبرا عن مدى شكره لأهالي المنطقة خصوصا المغتربين منهم.

قائلاً أن هذه الخطوة تعتبر نموذجا فريدا في التكافل و التعاون و العمل الجماعي، مشيراً إلى أن هذه الشراكة الذكية التي تمت بين حكومة الولاية و أهالي منطقة السريحة تعد ظاهرة حميدة في سبيل تطوير مدن و قرى الولاية.

و وعد سيادته بأن كل منطقة تقوم بمبادرات كهذه، ستجد الدعم الكبير منه و من حكومة ولايته، ويعتزم أهالي المنطقة تكريم الوالي خلال حفل افتتاح الطريق، تقديراً لجهوده وتقديم الدعم والتشجيع لأهالي المنطقة.