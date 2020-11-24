مساعد وزير الخارجية الأمريكية يمدح كرم السودانيين لمساعدتهم للاجئين الإثيوبيين

واشنطن: السوداني

امتدح مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الافريقية تيبور ناجي السودان وشعبه. وقال في تغريدة على حسابه بتويتر: “السودان كان أحد الأخبار السارة لهذا العام. وبفضل الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون وكرم شعب السودان؛ يوفر السودان ملاذا وترحيبيا ودعما للفارين من القتال في منطقة تيغراي الإثيوبية”.

يذكر ان الصراع الناشب في اثيوبيا بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير تيغراي، دفعت عشرات الآلاف من الشعب الاثيوبي الى اللجؤ الى السودان طلبا للأمن.

وفي ظل تباطؤ المنظمات الدولية في تقديم المساعدات للاجئين الاثيوبين، قام المواطنين بولايتي كسلا والقضارف بتقديم كافة المساعدات الانسانية للفارين من اتون الحرب.