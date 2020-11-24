السودان يشارك في ختام مناورات (سيف العرب) بين 6 دول عربية في مصر

الخرطوم: السوداني

وصل الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان إلى قاعدة برج العرب العسكرية مساء اليوم الثلاثاء علي رأس وفد رفيع المستوى ضم نائبه للتدريب الفريق الركن عبدالله البشير أحمد وقائد القوات البرية الفريق الركن عصام محمد حسن كرار إلي جانب عدد من قادة التشكيلات وذلك لحضور ختام فعاليات المناورات العسكرية المشتركة (سيف العرب) غدا الأربعاء والتي تنظمها القوات المسلحة المصرية ويشارك فيها السودان ضمن عدة دول هي “مصر ، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة ، والمملكة الأردنية الهاشمية بالإضافة إلى مملكة البحرين.

ويأتي التدريب المشترك سيف العرب والذي إنطلقت فعالياته في السابع عشر من نوفمبر الجاري تحت شعار هدف واحد لأمة واحدة.

وتشهد علاقات السودان وجمهورية مصر العربية تطورا كبيرا في مجالات التعاون العسكري خاصة مجال التدريب وتبادل الخبرات، حيث استضاف السودان الأسبوع المنصرم المناورات الجوية (نسور النيل) بمشاركة القوات الجوية المصرية، فيما تجري الترتيبات لإنفاذ عدد من التدريبات المشتركة بين البلدين.