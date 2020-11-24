إضراب شامل و مفتوح لوكلاء النيابة ورفض لتسوية النائب العام

الخرطوم: السوداني

أعلن المكتب التنفيذي لنادي أعضاء النيابة العامة في السودان، في بيان له اليوم الثلاثاء اطلعت عليه (السوداني) الدخول في إضراب شامل و مفتوح عن العمل من يوم غد الاربعاء إلى حين تنحية النائب العام أو إجباره على الاستقالة فورا.

وكان وكلاء النيابة نفذوا اضرابا عن العمل لمدة 6 ايام على التوالي بدأت يوم 17 وحتى 24 نوفمبر الجاري، استجابة للدعوة التي دعا لها المكتب التنفيذي لنادي أعضاء النيابة العامة.

وتمسك المكتب التنفيذي بمطلبه القاضي بإقالة النائب العام أو إجبارة على الاستقالة، رافضا اي تسويات تقدم بها النائب العام عبر مبادرات قادتها مجموعات مقربة من تاج السر الحبر.