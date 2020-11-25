إنتهاء مهلة رفع إضراب المخابز اليوم

الخرطوم : عبيــر جعفر

رفعت المخابز العاملة بالخرطوم أمس إضرابها عن العمل لمدة (48) ساعة فقط مساء امس الأول الاثنين

وقال امين تجمع اصحاب المخابز سمؤال نصار لـ(السوداني) اk المخابزتراجعت عن الاضراب يوم الاثنين المنصرم لمدة محددة تنتهي عقب 48 ساعة فقط لحين صدور قرار من والي الخرطوم والمهله التي طلبها من اتحاد المخابز والتي ستنتهي اليوم الاربعاء ، لافتا لتدخل اتحاد اصحاب العمل ولاية الخرطوم باشراف الامين العام لاتحاد اصحاب العمل السوداني في اجتماع التأم مساء الاثنين بحكم مسئولية الأخير عن ملف الخبز