ارتفاع مطرد في السمسم ببورصة القضارف لـ(17,300) جنيه

الخرطوم : رحاب فريني

تشهد أسعار السمسم ببورصة القضارف زيادات عالية مطردة من (16,800) جنيه للقنطار أمس الأول الى (17,300) جنيه أمس

وعزا التاجر بسوق المحصول بالولاية اسعد الضو ارتفاع أسعار السمسم لضعف انتاجه لهذا الموسم والطلب العالي

وقال لـ( السوداني)بدأت أسعارالسمسم منذ افتتاح البورصة بمبلغ 13,5 الف جنيه للقنطار وتدرج الى ان وصل الى 14 الف جنيه للقنطار ، و حاليا بلغ اعلى سعر للقنطار (17,300) جنيه ، كاشفا عن شراء السمسم حاليا لأغراض التخزين فقط وليس الصادرلارتفاع السعر المحلي مقارنة بالعالمي

وقال مدير اسواق المحاصيل بالولاية مصطفى احمد لـ(السوداني) إن البورصة إفتتحت في (17) نوفمبر الحالي ومستمرة حتى الآن دون توقف ، و بدأت باعلى سعر لمحصول السمسم 1480 جنيها للقنطار ووصل حتى أمس الى 1640 جنيها للقنطار، مشيرا إلى أن الوارد من السمسم يتراوح مابين 10 _ 9 آلاف جوال ، مؤكدا عدم وجود أي مشكلة تواجه بورصة المحاصيل بالقضارف .

وفي سياق آخر نفى مدير اسواق المحاصيل مصطفى احمد وجود مشاكل امنية بالسوق

وأشار أحمد لـ ( السوداني ) لوجود احتجاجات من المواطنين بسبب الاوضاع الاقتصادية في الشارع المؤدي لسوق المحصول بالقرب من المنطقة الصناعية ولا علاقة لها بسوق المحصول ، اضاف : هذه التظاهرات أثرت على مستخدمي الطريق لسوق المحصول ، مؤكدا على ان القوات الأمنية قامت بالتأمين وحاليا لا توجد أي مشكلة .