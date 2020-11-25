ركود ومخاوف من الموجة (2) لكورونا باسواق العاصمة

الخرطوم: عبير جعفر

تشهد اسواق العاصمة الخرطوم هدوءا وتخوفا من التجار من الافلاس خاصة مع التراجع الكبيرفي البيع بسبب التحسب للموجة الثانية لكورونا

واشار رئيس تجار الجملة بسوق ام درمان فتح الله حبيب لـ(السوداني) الى ان هنالك انكماشا في السوق وضعفا في القوى الشرائية رغم وفرة البضائع

وانتقد فتح الله تصريح وزيرة الماليه بأن ” البلد فاضية ومافيها قروش وماشة بقدرة قادر” واوضح ان هذه التصريحات تفتح ابواب استغلال تجار الازمات للوضع الاقتصادي، مشيرا الى استقرار اسعار السلع نوعا ما بجانب التزام التاجر والمواطن بارتداء الكمامات .

وقال تاجر بسوق بحري ابراهيم على لـ(السوداني) امس ، ان التجار مهددين بالافلاس بسبب تراجع القوى الشرائية ، وأوضح بان هنالك تخوفا من ان تتسبب الموجة الثانية في إغلاق الاسواق كالسابق ما يزيد الاسعار

وقال ان هنالك ضعفا في الحركة التجارية وسيتفاقم أكثر مع الموجة الثانية لكورونا

وتحدث تاجر بحلة كوكو محمد الجاك قال ان هنالك شللا في الحركة التجارية رغم وفرة البضائع ، مبينا حدوث زيادة في زيت الفول (8,600) جنيه للجركانة عبوة (36) رطلا والزيت الابيض (7,600) جنيه مبينا زيادة لبن البدرة (2) كيلو وربع لـ(4) آلاف جنيه وان هنالك حالة تخوف وسط التجار من ضعف القوة الشرائية ، وقال ان الفيروس ربما يؤثر بشكل كبير في حال تفاقم وتفشي الوباء بالعاصمة مما يؤثر في السوق ، متوقعا تراجع الاسعار بسبب ضعف القوة الشرائية ، مضيفا بان هنالك التزما كبيرا بلبس الكمامة .

واشار تاجرسلع بأم درمان بابكر احمد لاستقرار بعض اصناف السلع لضعف القوى الشرائية ووفرة السلع ، مبينا ان سعر العدس (450) جراما (160) جنيها اما سعر الصابون (50) جنيها للقطعة فيما استقر دقيق سيقا في (160) جنيها لكيلو البكت واستقر شاي الغزالتين عبوة (450) جراما في (800) جنيه وعبوة (225) جراما بسعر (200) جنيه لسعر القطاعى وارتفع سعر الصلصة الكبيرة من (200 ـ 250) والظرف بـ(60) جنيها.