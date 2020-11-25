ظهر وهو يعزف للمصابين في مركز العزل الموسيقار عثمان محي الدين يطمئن معجبيه واصدقاءه على صحته

الخرطوم: محاسن

ظهر الموسيقي المعروف عازف الكمنجة عثمان محي الدين وهو داخل عنبر العزل بالمستشفى الذي يتلقى فيه العلاج مرتديا كمامته متجولا بكمنجته وهو يعزف عددا من المقطوعات الموسيقية دعماً للمصابين بالمرض ورفع روحهم المعنوية.

فيما طمأن محبيه ومعجبيه وأصدقاءه علي صحته وقال إنه بدأ في التعافي بعد تلقيه العلاج الذي لا زال مواصلا فيه داخل مركز العزل بالمستشفى.

الجدير بالذكر أن الموسيقي عثمان محي الدين كان قد أعلن عن اصابته بمرض الكورونا خلال بوست قام بنشره على صفحته بالفيس بك كتب فيه: (ابشركم اني الحمد لله بخير وعافية وصحتي ماشة في التنامي الى اعلى مراقيها بفضل رحمة ربي ثم بكريم دعائكم انتم الاحباب الخلص.. سأحاول الخروج في لايف إن شاء الله من داخل مركز العزل حيث أقيم تحت المراقبة للحديث قليلا إليكم بخصوص الانتباه للمرض ومراعاة التباعد والمحاذير والمطلوبات الوقائية حتى لاتشاركوني المكان وكذلك سأحأول التجوال بالكمنجة والتمرين ببعض المعزوفات لدعم وسند الغالين من المصابين معي بالعنابر وهي رغبة كانت لدي إثر حوار لي قبل شهور مع الصديق اللواء م الطيب يوسف بشأن زيارة مراكز العزل والعزف للمصابين كجزء من مسئوليتنا المجتمعية وشكلها سيتحقق وانا داخل اتون المعركة مع المرض،مختتما ( اطمئنوا وطمئنوا عني).