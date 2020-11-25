حظي باستقبال رفيع الهلال يصل كمبالا ويتأهب لخوض التحدي الأول بدوري الأبطال

وصلت بعثة الهلال إلى مطار كمبالا الدولي بأوغندا، عند الساعة الواحدة ظهر أمس في رحلة استغرقت ثلاث ساعات من بين مطار الخرطوم ومطار جوبا، قبل أن تهبط في مطار كمبالا، هذا وكان في استقبال البعثة أعضاء سفارة السودان بأوغندا تقدمهم الأستاذ الصادق اوريش ونادر صالح الملحق العسكري، بجانب أعضاء السفارة ومدرسة الصداقة السودانية التي مثلها الأستاذ عبدالحنان، هذا ووجدت بعثة الهلال استقبالا مميزاً من نادي فايبرز، حيث حضر رئيس النادي مستر جورج ويليام وسكرتير النادي سايمون انجوي، ورحب الثنائي بوفد بعثة الهلال ورحبا ترحيباً حاراً بالبعثة ورئيسها المهندس الفاضل التوم الذي أبدى سعادته بالاهتمام المتعاظم الذي وجدته البعثة من فريق فايبرز، شاكراً لهم حسن الاستقبال والروح الطيبة التي أبدتها إدارة فايبرز..

هذا وحرصت رابطة مشجعي الهلال بأوغندا على استقبال البعثة، برفقة العقيد حسن محمد صالح مسؤول العلاقات العامة بالنادي والذي كان كوفد مقدمة، وسهّل كل إجراءات دخول اللاعبين مع أعضاء السفارة.

هذا وقد حلت بعثة الهلال بفندق اللؤلؤة بالعاصمة، حيث يبعد الفندق حوالى ٤٥ دقيقة من مطار كمبالا.