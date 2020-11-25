فندق (لؤلؤة إفريقيا) يحتضن الأزرق

حلت بعثة الهلال فور وصولها للعاصمة الأوغندية كمبالا، بفندق (لؤلؤة إفريقيا) والذي يبعد حوالى ٤٥ دقيقة من مطار كمبالا الدولي، ويعتبر اللؤلؤة من أفخم الفنادق وأميزها على الإطلاق بالعاصمة، حيث يعتبر الفندق من فئة خمسة نجوم ويمتاز بالمناظر الطبيعية الخلابة داخله وحوله، فضلاً عن الهدوء الذي ميزه من بقية الفنادق، كما حرصت إدارة الفندق على استقبال بعثة الهلال التي تناولت وجبة الغداء فور وصولها.

ومن جانبه قرر الجهاز الفني للهلال بقيادة المدرب الصربي زوران مانولوفيتش وطاقمه المعاون، إجراء حصة تدريبية خفيفة داخل الصالة الملحقة بالفندق، وذلك في الساعة السابعة مساءً أمس تجنباً للإرهاق.