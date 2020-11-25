بعثة المريخ تحدد موعد السفر للكنغو

ستغادر بعثة نادي المريخ الى “الكنغو برزافيل” عند الثالثة والنصف من صباح يوم الجمعة على متن الخطوط الجوية الاثيوبية. ويترأس البعثة عضو المجلس “أحمد مختار” وتضم ٢١ لاعبا بجانب اعضاء الجهاز الفني، بينما يتخلف مدرب اللياقة للإشراف على بقية اللاعبين في الخرطوم.

علما بأن البعثة ستصل عند السادسة والنصف صباحا الى اثيوبيا، ثم تغادر الى الكنغو عند التاسعة صباحا، ويتوقع وصولها الى الكنغو عند الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وكان ” الصادق مادبو” أمين الخزينة قد سبق البعثة الى الكنغو من أجل ترتيبات الإقامة والمباراة.

ويضم كشف الفريق المسافر كلا من( أحمد عبد العظيم، منجد النيل، امير كمال، صلاح نمر، أحمد تمبش، أحمد بيبو، كرنقو، ضياء الدين، أحمد التش، التاج يعقوب، محمد عباس، السماني، عمرو المصري، ويندو البوركيني، حمزة داؤود، وجدي عوض، سيف الدمازين، سيف تيري، مازن محمدين، التكت، عماد الصيني)