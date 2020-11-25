الأهلي مروي يُكمل الاستعدادات لبدء التدريبات

أكمل مجلس إدارة النادي الأهلي مروي استعداداته المبكرة لبدء الإعداد للموسم الجديد الذي كان قد تقرر له في وقت سابق أن ينطلق في الثامن من ديسمبر المقبل في نسخته السادسة والعشرين .

وحرص السيد عبد المنعم أبو حجل رئيس مجلس الإدارة على توفير كل ما يلزم الفرقة قبل وقتٍ كافٍ من بداية الإعداد ، فقد قام بتجهيز كل الأزياء التي تخص الفرقة من زيٍ للسفرِ وآخر للتدريبات وثالث للمباريات بالإضافة إلى زى صالة الطعام.

وقد تقود الظروف الصحية بالعاصمة الخرطوم إلى نقل مجلس الإدارة إنطلاقة تدريباته إلى معقل الملوك بأرض الحصارات – أرض النيل والنخيل مدينة مروي خاصة بعد تعافي المنطقة من وباء الحمى النزفية .

ويخطط رئيس وأعضاء المجلس والأقطاب تقديم موسم استثنائي ينتج عنه وضع تاريخ جديد في سِجل النادي.