شباب السودان ينطلق في سيكافا باختبار صعب

سيكون منتخب الشباب السوداني في امتحان صعب، حين يواجه في تمام الساعة الثالثة بعد منتصف نهار اليوم الأربعاء بتوقيت الخرطوم، نظيره الإثيوبي.

وتقام المباراة بملعب شيخ عمري عبيد بمدينة أروشا شرق تنزانيا ضمن تصفيات إقليم سيكافا المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا للشباب، التي تستضيفها المغرب العام المقبل.

وسوف تكون المباراة هي ثاني لقاءات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا المنتخب الكيني.

وتكمن صعوبة المباراة في كونها الأخيرة لمنتخب إثيوبيا، الذي يعتبر المواجهة مصيرية.

ويطمع منتخب إثيوبيا في تحقيق الفوز بعدما تكبد خسارة كبيرة 3-0 في افتتاح مباريات المجموعة أمس الاثنين، ومع ذلك أظهر المنتخب الإثيوبي ردة فعل تؤكد أنه منتخب لا يستسلم.

ويتسلح منتخب السودان للشباب في مباراته ضد إثيوبيا، بمعسكر طويل ومثالي استغرق 3 أسابيع، في 3 محطات بدأها في كينيا، ثم تنزانيا، وأخيرا جزيرة زنجبار.

وخاض منتخب السودان، 6 مباريات ودية دولية بمحطاته الخارجية الثلاث، حيث خسر أمام كينيا 3-1 و 2-1، قبل أن يخسر أمام تنزانيا 2-1، لكنه فاز في المواجهة التالية على تنزانيا بذات النتيجة.

واختتم منتخب الشباب السوداني مبارياته الودية الدولية ومعسكره الخارجي بالفوز على منتخب زنجبار 3-0، قبل أن يخسر منه لاحقا 0-1.

ووصلت بعثة منتخب السودان إلى مدينة أروشا صباح الجمعة الماضي.

وتدرب المنتخب بانتظام في مدينة أروشا، وأتاح له جدول برنامج البطولة التدرب لمدة 4 أيام قبل خوض مباراته الأولى بالمسابقة.