خطاب جديد من الفيفا بشان الأحمر

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا”، اتحاد كرة القدم السوداني مهلة حتى السابع والعشرين من نوفمبر الجاري لمدّه بالنظام الأساسي للنادي والمعتمد.

وبحسب الخطاب الجديد الوارد من ( الفيفا) امس الثلاثاء فإن الاتحاد الدولي أخطر الاتحاد السوداني بدراسته للأزمة التي تسود نادي المريخ، وأقرّ بوجود نزاعٍ بين مجلس المريخ واتحاد الكرة.

وأفادت ذات المصادر، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا”، طلب عقد اجتماع بتقنية الفيديو مع ثلاثة ممثلين من اتحاد الكرة وذات العدد من مجلس المريخ.

وأوضحت المصادر أنّ”فيفا” من المقرّر أنّ يضع حدًا للجدل الدائر بشأن الوضع الإداري بنادي المريخ في الثلاثين من نوفمبر الجاري.

ويسود الغموض الإداري نادي المريخ الخرطوم بعد تمسّك مجلس آدم عبد الله سوداكال بشرعيته، فيما ترى فئة أخرى نهاية فترته في النادي.