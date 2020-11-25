على خطي المدرب الأسبق غوميز يفاجئ نجوم المريخ بتغيير النظام الغذائي

الخرطوم : السوداني

فاجأ مدرب المريخ الجديد الفرنسي غوميز، لاعبي الفريق بتغيير النظام الغذائي الخاص بهم، وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها (السوداني) فإن المدرب الفرنسي تحدث مع الجهازين الفني والاداري وكذلك اللاعبين ومن ثم اصدر قراراً بتغيير النظام الغذائي ومواعيد الوجبات اليومية.

ووفقا لموجهات المدرب الفرنسي، غوميز، فان موعد وجبة الافطار بات مبكراً وبالتحديد في الساعة الثامنة صباحاً، بينما تقرر لوجبة الغداء خلال فترة الظهيرة.

وعلمت ( السوداني) ان المدرب الفرنسي منع بعض الاصناف من الوجبات المخصصة للاعبين.

واعاد المدرب الفرنسي غوميز ذكريات سلفه الاسبق المدير الفني غارزيتو والذي ادخل هذا النظام في المريخ بمعسكر المريخ الذي اقامه في العاصمة المصرية القاهرة 2014م.

وحرص المدرب الفرنسي أنذاك على اجراء تغيير شامل في النظام الغذائي قوبل وقتها باحتجاج كبير من قبل لاعبي الفريق الا انهم قبلوا به على مضض في نهاية المطاف.

ورفض المدرب الفرنسي وقتها التنازل عن النظام الغذائي الذي رفضه واكد ايجابيته وهو ما حدث بالفعل، حيث تمسك اللاعبون بتطبيق النظام الغذائي وهو ما انعكس ايجابا داخل الملعب.

يشار الى أن عددا من لاعبي المريخ تحدثوا لـ(السوداني) واكدوا ترحيبهم الكامل بخطوة المدير الفني غوميز واشاروا الى أن الاخير يمتلك فكرا ومقدرات فنية ايجابية، واشاروا الى انه من السابق الحكم على المدير الفني الجديد الا انهم رحبوا بالخطوات التي يقوم بها والفعالية التي يعمل بها خلال التدريبات.