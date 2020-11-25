برعاية منظومة الصناعات الدفاعية

ختام رائع لبطولة الجمهورية الرابعة للناشئين والشباب للمصارعة

اسدل الستار على بطولة الجمهورية للمصارعة الرابعة للناشئين والشباب بولاية النيل الازرق والتي اقيمت في الفترة من ١٩ الى ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٠م، والتي شاركت فيها ثماني ولايات ( الشمالية _ الخرطوم _ الجزيرة _ القضارف _ كسلا _ النيل الابيض _ سنار والنيل الأزرق) كما شارك في البطولة ثمانون لاعبا وقد جاءت البطولة تحت شعار “الرياضة جسر للسلام” وحظيت البطولة برعاية كريمة من منظومة الصناعات الدفاعية ودعم وزارة الشباب والرياضة الاتحادية واللجنة الاولمبية السودلنية وبرعاية والي الولاية.

وحظيت مراسم افتتاح البطولة بحضور كبير تقدمه وزير المالية المكلف ممثل الوالي و الامين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية والمدير التنفيذي لمحلية الدمازين بحضور جماهيري فاق الاربعة آلاف مشجع من الجنسين والصغار والكبار، وحضر خلال الايام التالية للبطولة العديد من الشخصيات ابرزهم الامين العام والمدير التنفيذي لمحلية باو والمدير التنفيذي لمحلية الروصيرص وحضر الفعاليات التي جرت بالاخيرة جمهور فاق التصور يقدر بحوالى خمسة الف مشجع حيث كان التنافس قويا في المراحل الختامية للحصول علي الذهب والفضة والبرونز و الكؤوس المخصصة للمراكز الثلاثة الاوائل في فئتي الناشئين والشباب ثم كان التتويج للابطال في حفل المساء الذي اقيم بمسرح مركز شباب الروصيرص علي انغام الايقاعات الجميلة بالولاية بحضور بعض الشخصيات الدستورية الى جانب رئيس الاتحاد الرياضي للمصارعة الله جابو سليمان كابو وتم خلال حفل التتويج الفائزين بالميداليات.

وفي وزن 48 كجم تمكن اللاعب قاسم محمد أحمد من ولاية النيل الازرق من تحقيق الميدالية الذهبية بينما حاز المتسابق وائل علي حماد من ولاية كسلا على الميدالية الفضية ونال جمعة عبده الزبير الميدالية البرونزية من ولاية سنار..

بينما شهدت مسابقات الوزن 50 كجم حصد مجاهد رمضان عثمان للميدالية الذهبية من ولاية النيل الابيض، بينما حاز الطاهر محمد الطاهر من ولاية كسلا على الميدالية الفضية.

وفي وزن 55 كجم فاز مدثر عبد الرحمن كنونة من ولاية النيل الازرق بالميدالية الذهبية بينما حاز على الميدالية الفضية عثمان جنوب عثمان من ولاية كسلا وفاز بالبرونزية نصر الدين عبد العزيز أحمد من القضارف وفي مسابقات وزن ٦٧ كجم حقق الميدالية الذهبية رياض حسن نولي من ولاية القضارف بينما نال الفضية بكري حسن مين من ولاية كسلا فيما حاز على البرونزية نجم الدين احمد من الولاية الشمالية وفي وزن 70 كجم نال الميدالية الذهبية آدم بشير من ولاية النيل الازرق ، بينما حاز على الفضية حاتم داؤود كنو من ولاية كسلا، وفاز بالبرونزية موسى يس موسي من ولاية سنار وفي وزن ٨٠ كجم حاز على الميدالية الذهبية ابوكنان كاسا اقون من ولاية النيل الازرق، وتصدرت ولاية النيل الازرق المركز الاول في ترتيب المنتخبات في فئة الناشئين بينما جاء في المركز الثالث ولاية كسلا وحازت ولاية سنار على المركز الثالث بينما جلست ولاية القضارف في الترتيب الرابع، وولاية النيل الابيض في المركز الخامس والولاية الشمالية في المركز السادس وتم اختيار لاعب ولاية النيل الازرق في وزن 48 كجم قاسم محمد احمد كافضل لاعب ناشئ في البطولة.

وجرت كذلك مسابقات مختلفة في الاوزان في فئة الشباب وتم اختيار اللاعب الزبير عبود رحمة في وزن ٥٥ كجم من ولاية كسلا افضل لاعب من الشباب في البطولة كما منح كل لاعب صعد منصة التتويج شهادة مشاركة وتميز وجائزة مالية بالاضافة الى ثلاثة كؤوس للمراكز الثلاثة الأولى في فئة الناشئين والشباب وتم تكريم وزيرة الشباب والرياضة الاتحادية مهندس / ولاء البوشي الى جانب منظومة الصناعات الدفاعية ووالي ولاية النيل الازرق واللجنة الاولمبية السودانية والمجلس الاعلى للشباب والرياضة بالولاية واتحاد ولاية النيل الازرق بالاضافة الى عدد من الشخصيات الدستورية بالاضافة الى مدير إدارة المسؤولية المجتمعية بمنظومة الصناعات الدفاعية كما تم تسليم علم الدورة للدورة لولاية النيل الابيض تأكيدا على استضافة الولاية للنسخة الخامسة في العام ٢٠٢١م.