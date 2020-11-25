بالفيديو.. (مظلي بالجيش السوداني) يحبس الأنفاس بتصوير مقطع سيلفي له على ارتفاع عالٍ في الجوّ

الخرطوم: محمد الطاهر

أثار فدائي بالجيش السوداني، دهشة رواد التواصل الاجتماعي وحبس أنفاسهم، بتصوير مقطع سيلفي له في الجوّ على ارتفاع مئات الأقدام عن سطح الأرض.

وظهر احد ابطال الدفعة 63 بثبات منقطع النظير، وهو يصور سيلفي في الجو ويهتف بشعار المظلات (قليلون في الأرض كثيرون في السماء) محيياً قائده.

ولاقى المقطع تداولاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق طارق محمد خالد، المهتم بالشؤون العسكرية بقوله (ضبط نفس وهدوء قاتل وقلب من فولاذ)، مناشداً قائد الفرقة بمنحه (شارة المعلمين).