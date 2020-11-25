ولاية الخرطوم تعتذر لأصحاب المناسبات الاجتماعية و توصي بالتشديد على تطبيق احترازات كورونا

الخرطوم: السوداني

إلتأم ظهر اليوم الاربعاء اجتماع لجنة أمن ولاية الخرطوم بحضور المديرين التنفيذيين بالمحليات ومدير عام وزارة الصحة، حيث تناول الإجتماع الوضع الصحي بالولاية في ظل الموجة الثانية من جائحة كورونا.

ووقف الاجتماع على سريان القرارات السابقة المتعلقة بالتدابير الإحترازية ومتابعة تنفيذها بمختلف محليات الولاية، وعدم التهاون في محاسبة جميع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم بكل حزم حفاظاً على حياة المواطنين ومنعا لإنتشار الوباء.

وجدد الاجتماع التأكيد على ضرورة وقف المناسبات بالصالات والأندية ومنع الحشود والحفلات العامة والأنشطة بالصالات الرياضية المغلغة وإيقاف محال الشيشة.

وأكدت حكومة ولاية الخرطوم، أن تلك القرارات هدفها الحفاظ على السلامة العامة،

وتقدمت الولاية بإعتذارها للمواطنين الذين كانوا يعتزمون تنظيم مناسباتهم الاجتماعية في الفترة المقبلة في صالات الأفراح العامة.

وأوصى الاجتماع، الجهات المختصة بمتابعة ومراقبة، الإلتزام بوقف نشاط الصالات الرياضية، وأتخاذ التدابير التي تضمن حظر ووقف التجمعات الجماهيرية، المتمثلة في الحفلات العامة والحشود وحفلات التخرج.

وناشدت اللجنة المواطنين الإلتزام بإرتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وتعقيم الأسطح والأيدي، في منافذ تقديم الخدمات، مثل البنوك والأماكن التجارية ومجمعات خدمات الجمهور والمطاعم والكافتيريات.

وفي ختام الإجتماع وجه والي الخرطوم أيمن خالد، بضرورة تضافر كل الجهود الرسمية والشعبية لإجتياز هذه الفترة والعمل معا لمواجهة التحديات الصحية الناجمة عن الموجة الثانية لجائحة كورونا.