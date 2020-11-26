عاجل| بيان لحزب الأمة القومي ينعي فيه رحيل زعيمه الإمام المهدي

الخرطوم: السوداني

أصدر حزب الامة القومي بيانا في الساعات الأولى من فجر الخميس، نعى فيه زعيم الحزب الإمام الصادق المهدي الذي رحل اليوم بدولة الإمارات العربية التي نُقل إليها مستشفياً إثر إصابته بفيروس كورونا (كوفيد_19).

وتورد ( السوداني) فيمايلي بيان الحزب

بسم الله الرحمن الرحيم

حزب الأمة القومي

الأمانة العامـة

نعي أليم

قول الله تعالى: { وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

إنتقل الى الرفيق الأعلى الحبيب الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي وإمام الأنصار، اننا إذا ننعاه فإننا نعي رجلا من أهل السودان الأوفياء الذين قدموا وما استبقوا شيئا من أجل خدمة الإنسانية جمعاء، نعزي أنفسنا والشعب السوداني في وفاته ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته فيما لاعين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

سيحدد مكان وزمان الدفن لاحقاً ان شاء الله

إنا لله وإنا إليه راجعون

الخميس 26 نوفمبر 2020م

الأمانة العامـة

دار الأمة_أم درمان