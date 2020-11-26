المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير: رحل الإمام والبلاد تتطلع إلى حكمته في أشد الأوقات عسراً واضطراباً

الخرطوم: السوداني

نعى المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير رئيس حزب الأمة القومي وإمام الأنصار الصادق المهدي الذي غيبه الموت في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، بدولة الامارات متأثراً بإصابته بفيروس (كوفيد_19).

وقال المجلس المركزي لقوى الحرية في بيان له صباح اليوم الخميس، ممهورا بإسم القيادي إبراهيم الشيخ (فجعت بلادنا اليوم برحيل علماً من اعلامها السامقه ومفكراً وحكيماً من حكمائها وقائداُ سياسياً وزعيماً من قادتها العظام أنفق عمره كله منافحاً ومدافعاً عن الديمقراطية والحرية وعاملاً من اجل عزة وكرامة شعبه اعطي ولم يستبق شيئا من أجل بلاده”.

وقال بيان المجلس أن الامام الصادق المهدي رحل والبلاد تتطلع إلى حكمته وكلمته للعبور من أشد الأوقات عسرا واضطراباً، وأضاف البيان “ننعيه باسم كل الوطن ونرسل التعازي لأهله وأسرته آل بيت المهدي وصلة رحمه واحبابه في حزب الأمة وكيان الأنصار وللعالم العربي والافربقي عارفي فضله وقدره”.