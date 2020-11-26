الحركة الإسلامية: سيشكل غياب (الإمام الصادق) فراغاً عريضاً ومصاباً كبيراً للوطن

الخرطوم: السوداني

احتسب الأمين العام المكلف للحركة الاسلامية في السودان ونوابه وأعضاء الحركة عند الله سبحانه وتعالى رئيس حزب الأمة القومي وامام الأنصار السيد/ الصادق الصديق عبدالرحمن المهدي، رحمه الله تعالى رحمةً واسعة وجعل الجنة متقلبه ومثواه.

وقالت (الحركة) نحن إذ ننعيه انما ننعي زعيماً حكيماً وقائداً جسورا وسياسياً محنكاً ، يُشكل غيابه في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن فراغاً عريضاً ومصاباً كبيراً.

وتقدمت الحركة الاسلامية بصادق التعازي لأُسرته و لآل المهدي ولقيادات وعضوية حزب الأمة القومي وهيئة شؤون الأنصار، وللشعب السوداني.