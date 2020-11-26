قيادي بـ(الحرية والتغيير): تغييرات كبيرة في الشق المدني بمجلس السيادة

الخرطوم: الترا سودان

أبلغ قيادي بقوى الحرية والتغيير “الترا سودان” أن التحالف الحاكم يعتزم إجراء تغيير كبير على أعضاء مجلس السيادة في الشق المدني في ثلاثة مقاعد على الأقل.

وأوضح القيادي بـ(الحرية والتغيير) الذي فضل عدم كشف هويته، أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ناقش إجراء تغييرات لثلاثة أعضاء مدنيين في مجلس السيادة لتحسين أداء المدنيين في المجلس.

وكشف القيادي بالتحالف الحاكم أن الأعضاء المدنيين الذين سيغادرون مجلس السيادة هم حسن شيخ إدريس وعائشة موسى ورجاء نيكولا وقال: “ربما يتم التوافق مع المكون العسكري على شخصية توافقية بديلة عن رجاء نيكولا”. وتابع: “الرأي المطروح داخل المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير هو إعفاء جميع أعضاء مجلس السيادة من المدنيين وإبقاء من حققوا بعض الاختراقات”.

من جانبه اعتبر رئيس المؤتمر السوداني والقيادي بقوى الحرية والتغيير عمر الدقير، أن الأمور لم تحسم بعد فيما يتعلق بإجراء تغييرات في مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وقال إنه التمس رغبة داخل قوى التغيير بإعفاء جميع الوزراء ووضع خيار لحمدوك بالاحتفاظ بالوزراء الذين يود استمرارهم.

ويأتي التغيير التي تنوي قوى الحرية والتغيير إجراءه على مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وفقًا لاتفاق السلام الذي أقر رفع عدد مقاعد مجلس السيادة إلى (14) مقعدًا و(26) وزارة اتحادية ضمن ترتيبات قسمة السلطة بين الحكومة الانتقالية وقادة الحركات المسلحة.